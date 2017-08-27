أول تصريح لمدرب بيدفيست عن عمرو جمال

أعرب جيفين هانت، المدير الفني لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي، بأداء عمرو جمال، مهاجم الفريق المنضم حديثاً إلي صفوفه قادماً من الاهلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هانت خلال تصريحات صحفية ، عقب المباراة، ” بالرغم من هزيمتنا من كيب تاون، إلا أنني اكتشفت العديد من الأشياء الإيجابية في الفريق، وأولهم عمرو جمال ، الذي قدم أداء جيد في أول مشاركة له مع الفريق، بالطبع أثق في قدراته وأتوقع منه المزيد”.

عمرو جمال يشارك أساسياً مع الفريق

شارك عمرو جمال، مهاجم الفريق الجنوب إفريقي، منذ بداية المباراة ، وظهر بشكل جيد، بالرغم من هزيمة فريقه بهدف دون رد، من كيب تاون، في إطار مباراة الذهاب نصف نهائي كأس جنوب إفريقيا.

الأهلي كان قد وافق على إعارة عمرو جمال، إلي بيدفيست الجنوب إفريقي، لمدة موسم واحد ، مقابل 250 ألف دولار، مع وضع بند أحقية الشراء فيما بعد.

يذكر أن عمرو جمال ساهم في تتويج الأهلي بلقب كأس مصر، بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه في اللحظات الأخيرة .