سعد سمير يتلقي عرض سعودي

تلقى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض من نادي سعودي، من أجل انضمامه، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب اللاعب من مسئولو النادي السعودي ، الجلوس مع إدارة القلعة الحمراء، لاسيما وإنه يركز حالياً مع المنتخب استعدادا لمواجهة أوغندا، المقرر لها يوم 31 من أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

سعد سمير يتلقي عرض من شيفلد يونايتد

تلقى سعد سمير ، مدافع الفريق الأحمر، اتصالا من وسيط سعودي، من أجل التفاوض معه لضمه إلي نادي شيفلد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما وأنه يمتلك أسهم في النادي الإنجليزي.

ورفض إدارة النادي الأهلي، الصفقة جملة وتفصيلًا، بقرار من حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، بداعي أن الفريق فيحاجة إلي خدماته لاسيما بعد رحيل أحمد حجازي إلي وست بروميتش الإنجليزي.

الأهلي يعسكر استعدادا للموسم الجديد

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر مغلق، بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للموسم الجديد والذي يستهل فيه الأهلي مشواره بالدوري بمواجهة طلائع الجيش.