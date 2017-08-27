الزمالك يتوصل لاتفاق للتعاقد مع مدرب الفيصلي الأردني

اقترب نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من التعاقد رسميا مع الصربي نيبوشا ديورديفيتش المدير الفني لنادي الفيصلي الأردني .

الزمالك يحسم تفاصيل التعاقد مع نيبوشا

وتوصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مع الصربي نيبوشا ديورديفيتش المدير الفني لنادي الفيصلي الأردني من أجل تولي تدريب الفريق الأبيض.

وكشفت مصادر داخل الزمالك، عن نجاح إدرة القلعة الحمراء في حسم كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني الصربي من أجل تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يصل المدرب الصربي إلى القاهرة غداً الأثنين، حيث سيتم إرسال تذاكر الطيران له خلال الساعات القادمة انتظاراً لوصوله “.

واتفق الزمالك مع مدرب الفيصلي على دفع مبلغ 42 ألف دولار شهرياً -ما يعادل 500 ألف دولار في الموسم الواحد-، حيث سيمتد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين.

وكانت إدارة الزمالك تدرس خلال الفترة الماضية عددا من اسماء المدربين للتعاقد مع أحدهم، ليتم الاستقرار في النهاية على نيبوشا.

وتوصل الزمالك مع نيبوشا، يقتضى حصوله على مبلغ 84 ألف دولار كمقدم تعاقد بقيمة شهرين، على أن يحصل على راتبه بصورة طبيعية في الفترة التالية.