نجح فريق ستوك سيتي، المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي، في خطف تعادلاً مثيرًا أمام ويست بروميتش، والذي يلعب له أحمد حجازي في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثالثة من من الدوري الإنجليزي.

حجازي يسجل بالخطأ في مرماه

وظل زملاء حجازي متقدمين بهدف سجله جاي رودريجيز في الدقيقة 71، لكن الأمور لم تستمر طويلا، ليساهم حجازي في منح فريقه الخصم هدف التعادف.

وفي الدقيقة 77، تمكن رمضان صبحي من لعب كرة عرضية، أخطأ حجازي وحارس ألبيون ، في السيطرة على الكرة، ليستغلها بيتر كراوتش بسهولة في المرمى الخالي.

وبعد هدف التعادل فرض ستوك سيطرته على مجريات اللعب، وشكل رمضان خطورة على دفاع البيون من الناحية اليمنى.

وشارك حجازي في المباراة منذ البداية وحتى صافرة النهاية، بينما شارك رمضان صبحي لمدة 20 دقيقة، حيث حل بديلا لكاميرون في الدقيقة 70 من المباراة.

ويتلك النتيجة وصل بروميتش للنقطة السابعة، ليتساوى مع هدرسفيلد تاون والسيتي، برصيد 7 نقاط خلف يونايتد صاحب الصدارة بـ9 نقاط، فيما رفع ستوك رصيده لـ4 نقاط في المركز التاسع.