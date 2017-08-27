“مرتضى” عن عمومية الأهلي: مخالفة للقانون

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد الجمعية العمومية للأهلي على مدار يومين، بأنها “مخالفة للقانون”، خاصة وأن اللجنة الأولمبية هي المعنية بتنظيم اجراءات الجمعية العمومية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج ساعة مع سيف زاهر، أكد مرتضى، أن “إقامة عمومية الأهلي على مدار يومين مخالفة للقانون”، مشيرًا إلى أن هذا ليس فكر محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء، فهو ليس رجل قانون، بل فكر الخبير القانوني رجائي عطية.

مرتضى: طاهر عمل إنجازات ولكن

وأضاف رئيس الزمالك، “طاهر لديه إنجازات مميزة للنادي الأهلي، ولكن مع احترامي له فإن المادة 3 من لائحة النادي، تشير إلى أن مقرالرئيسي هو 3 شارع صالح سليم في الجزيرة”، مشيرًا إلى “أتصور إذا أقام مجلس إدارة الأهلي بعقد الجمعية العمومية على يوم واحد بالجزيرة، لحضرت النسبة القانونية المطلوبة”.

واختتم مرتضى تصريحاته قائلًا، “القانون ينص على أن من ينظم إجراءات الجمعيات العمومية هي اللجنة الأوليمبية”.

يذكر أن عمومية الأهلي اعتمدت اللائحة الداخلية أمس، بعد اكتمال النصاب، ووصوله إلى ما يزيد عن 15 ألف عضوًا، لتوافق الأغلبية على اعتماد اللائحة.