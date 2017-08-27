تسبب المدافع الدولي رمضان صحبي، لاعب وست بروميتش الإنجليزي، في تلقي شباك فريقه لهدف التعادل أمام ستوك سيتي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

حجازي يستضيف رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي

وحل حجازي ضمن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة نظيره ستوك سيتي، والذي يلعب ضمن صفوفه رمضان ص ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

وتواجد أحمد حجازي، لاعب منتخب مصر والأهلي المعار إلى النادي الإنجليزي.

وظل زملاء حجازي متقدمين بهدف سجله جاي رودريجيز في الدقيقة 61، لكن الأمور لم تستمر طويلا، ليساهم حجازي في منح فريقه الخصم هدف التعادف.

ومع حلول الدقيقة 77 تسبب حجازي في هدف التعادل لستوك سيتي، بعدما فشل في إبعاد كرة عرضية داخل منطقة جزاء فريقه، ليستغلها المهاجم بيتر كراوش.

وكان أحمد حجازي ، قد واصلا تألقه مع الفريق بعدما فاز على فريق أكرينجتون ستانلي في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بنتيجة 3-1.

وشارك اللاعب بشكل أساسي في اللقاء واستمر حتى نهاية المباراة في ظل اعتماد توني بوليس مدرب الفريق على خدماته بشكل مؤكد.