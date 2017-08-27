تشكيل آرسنال- النني احتياطيًا في مواجهة ليفربول

أعلن الفرنسي آسن فينجر، المدير الفني لفريق آرسنال تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

النني خارج تشكيل آرسنال

واختار فينجر تشكيل مكون من :”: بيتر تشيك – بيليرين – هولدينج – كوسيلني – مونريال – تشامبرلين – تشاكا – رامزي – أوزيل – سانشيز – ويلباك.

ويحل محمد النني، بصحبة فريقه آرسنال، ضيفًا على زميله السابق محمد صلاح، جناح ليفربول، في مواجهة من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن يلتحق الرباعي صلاح والننى وحجازى ورمضان صبحى لمعسكر المنتخب الوطنى غدا الإثنين.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي، يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بينما يقام لقاء الجولة الرابعة بينهما يوم 5 سبتمبر المقبل.

وظهر صلاح بمستوى جيد مع فريقه في أول جولتين بالدوري، الأولى أمام واتفورد وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، وتمكن صلاح من إحراز هدف فى المباراة، بينما شارك بديلا فى مواجهة كريستال بالاس، التى انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر غاب النني عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ستوك سيتى التى خسرها الفريق بهدف نظيف، بينما شارك فى المباراة الأولى أمام ليستر سيتى.