موعد مباراة مصر وأوغندا في تصفيات المونديال

تنتظر عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة، بين منتخبنا الوطني لكرة القدم، ونظيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

موعد مباراة منتخب مصر أمام أوغندا

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب فجر بعد غد الثلاثاء، إلى كمبالا، على متن طائرة خاصة، استعدادًا للمواجهة التي ستقام في الثالثة عصر يوم 31 أغسطس الجاري، برفقة 30 لاعبًا، ضمهم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة.

وقبل المواجهة تتصدر مصر المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، برصيد 6 نقاط، فيما تأتي أوغندا ثانية بـ 4 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث بنقطة واحدة، ثم الكونغو، في أخر الترتيب.

وويختتم الفراعة مساء غدٍ تدريباته اليومية على ملعب برج العرب، قبل سفر البعثة بعد غدٍ الثلاثاء بطائرة خاصة إلى «كمبالا».

كوبر يختار 30 لاعبا لمواجهة أوغندا

وأعلن كوبر، قائمة الفريق التي ستواجه أوغندا والمكونة من 30 لاعبًا من بينهم 15 لاعب محترف، 15 لاعبًا محليًا.

وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى: عصام الحضري “التعاون السعودي”، وأحمد الشناوي “الزمالك”، وشريف إكرامي “الأهلي”، ومحمد عواد “الإسماعيلي”

خط الدفاع: أحمد المحمدي “أستون فيلا”، وأحمد فتحي “الأهلي”، وسعد سمير “الأهلي” ، ورامي ربيعة “الأهلي”، وأحمد حجازي “وست بروميتش”،و علي جبر “الزمالك” ، و”أيمن أشرف “الأهلي” ،ومحمد فتحي “الإسماعيلي” ،ومحمد عبد الشافي “أهلي جدة السعودي” ، وعمر جابر” بازل” ، وكريم حافظ “لانس الفرنسي”.

خط الوسط: محمد النني “أرسنال”، وحسام عاشور “الأهلي”، وعبد الله السعيد “الأهلي”، وصالح جمعة “الأهلي”، وطارق حامد “الزمالك” ، وسام مرسي “ويجان”، وأحمد الشيخ “الأهلي”، ورمضان صبحي “ستوك سيتي”، ومحمود تريزيجيه “قاسم باشا التركي”.

خط الهجوم: محمد صلاح “ليفربول”، ومحمود كهربا “اتحاد جدة السعودي”، وحسام حسن “سموحة”، وأحمد حسن كوكا “سبورتنج براجا”، وعمرو جمال “بيدفيست الجنوب إفريقي”.