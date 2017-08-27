عمر جابر يقترب من الدوري التركي

بات الدولي عمر جابر، المحترف في صفوف بازل السويسري، قريبا من الانتقال للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عروض تركية وإسبانية لضم جابر

وقال أحمد عبد القادر “ميدو”، مدير أعمال جابر، أن اللاعب الدولى يمتلك عدد من العروض، والتي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.

ويملك لاعب الزمالك السابق عرضا من بورصا سبور التركي، لاستعارته لمدة موسم من بازل، بعدما رفض النادى السويسرى بيع اللاعب نهائيا مطالبا بمليون يورو للموافقة على الإعارة، فى حالة وجود بديل مقنع له.

وألمح وكيل اللاعب، أن جابر تلقى في وقت عرض من الدوري الإسباني أيضًا ولكن بازل رفض هذه العرض.

وتمسك نادي بازل ببقاء اللاعب حتى يناير وفى حالة استمرار رفضه البقاء يرحل لأى نادى أخر.

وينضم عمر جابر، لمعسكر المنتخب الوطنى فى برج العرب، غدًا الأثنين، استعدادًا لخوض منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، بمواجهة أوغندا يوم الخميس المقبل.

وقبل المواجهة تتصدر مصر المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، برصيد 6 نقاط، فيما تأتي أوغندا ثانية بـ 4 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث بنقطة واحدة، ثم الكونغو، في أخر الترتيب.