إبو المجد في ورطه بسبب محمود طاهر

قام المهندس محمود طاهر رئيس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بالإستغناء عن بعض لاعبي فريق الناشئين بالمارد الأحمر بدون الرجوع للدكتور عمرو أبو المجد رئيس قطاع الناشئين بالنادي .

وقال مصدر داخل القلعه الحمراء أن عمرو أبو المجد هدد المهندس محمود طاهر برفع شكوى ضده بسبب عدم الرجوع إليه في قرار الإستغناء عن الناشئين.

وعقد أبو المجد جلسه أمس مع حسام البدري المدير الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي من أجل الحديث معه في هذا الأمر.

وتواجدت أزمه أخرى لعمرو أبو المجد بسبب حصول احمد يحيي وكيل اللاعبين على توقيع جميع لاعبي فريق الشباب بتعليمات من إدارة المارد الأحمر بحيث لا يخرج أي لاعب عن طريقه.

جدير بالذكر إن المارد الأحمر لا يلجأ لقطاع الناشئين ويبيعهم ويتعاقد مع غيرهم من بعض الأنديه الأخرى

وكان هشام محمد من ناشئين الأهلى ولكن قامت إدارة الفريق الأحمر بالإستغناء عن اللاعب و التعاقد معه مره أخري ويتواجد هشام محمد الآن مع الفريق الأول بالنادي الأهلى.