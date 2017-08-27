عمرو جمال يظهر لأول مرة مع فريق بيدفيست في كأس النخبة

أعلن جافين هانت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيدفيست الجنوب إفريقي، تشكيل فريقه لمواجهة كيب تاون، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس النخبة.

مدرب بيدفيست يدفع بعمرو جمال أساسيًا

وقرر هانت الدفع بعمرو جمال في تشكيل بيدفيست منذ البداية، لتكون المشاركة الأولى للوافد الجديد من الأهلي.

ويواجه بيدفيست فريق كيب تاون في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس النخبة، بينما يتواجه سوبر سبورت يونايتد و ماريتزبورغ يونايتد في الطرف الثاني من منافسات الكأس.

وقبل ساعات نشر عمرو جمال صورة له عبر حسابه الرسمي مع عدد من زملاءه في الفريق قبل التوجه إلى مدينة كيب تاون لخوض المباراة يوم الأحد.

وفي وقت سابق كان فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقى قد غادي إلى مدينة “كيب تاون” لخوض مباراة الذهاب فى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس النخبة أمام فريق المدينة غداً الأحد.

وانضم مهاجم منتخب مصر لصفوف بيدفيست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من النادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.