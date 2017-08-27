بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا 27-8-2017 في الدوري الاسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الأسباني الممتاز “الليجا”.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الأسباني

يخوض نادي ريال مدريد مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الأسباني “الليجا” على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم في تمام العاشرة و15 دقيقة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر و15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و15 دقيقة بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الأسباني

نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على حساب ديبورتيفو لاكورونا خلال المباراة الأولى له في الموسم الجديد من الدوري الأسباني بثلاثة أهداف نظيفة.

واستطاع ريال مدريد أن يحصد نقاط المباراة الأولى الثلاث كاملة بعد تفوقه على مضيفه لاكورونا، قبل أن يعود إلى ملعبه انتظاراً للقاء فالنسيا.

ويرغب ريال مدريد في تحقيق الفوز على فالنسيا من أجل التقدم نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة والذي يتقاسمه حالياً فريقي ريال سوسيداد وبرشلونة.

ويطمح ريال مدريد في الانتصار على فالنسيا بعدما نجح في حصد لقب كأس السوبر الأوروبي ومن قبله دوري أبطال أوروبا والدوري الأسباني.

ريال مدريد يواجه فالنسيا في الدوري الأسباني

حصد فالنسيا أيضاً نقاط المباراة الأولى كاملة بعدما تفوق على فريق لاس بالاس في أول أيام الموسم الجديد من الدوري الأسباني “الليجا”.

واستطاع فالنسيا أن يهزم لاس بالماس بهدف نظيف في الجولة الاولى من الدوري الأسباني، ليصبح منافساً لريال مدريد على التقدم نحو صدارة ترتيب الليجا.

ويطمح فالنسيا في تفجير أولى مفاجآت الموسم الجديد من الدوري الأسباني عن طريق تحقيق الفوز على ريال مدريد على ملعبه ووسط جماهيره مساء اليوم الأحد.

وفي حال تحقيق فالنسيا للفوز على ريال مدريد فإنه سيتقدم نحو النقطة السادسة ليصبح على صدارة جدول ترتيب البطولة متساوياً مع برشلونة وريال سوسيداد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الموسم الجاري من الدوري الأسباني “الليجا” بصورة خاصة وحصرية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تنقل بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد وفالنسيا بصورة خاصة وحصرية في منطقة الشرق الأوسط عبر القناة الثالثة التي تبث مباريات الدوري الأسباني بصورة دائمة.