المصري البورسعيدي يحدد شروطه لإقامة مبارياته على ملعب برج العرب

أكد النادي المصري البورسعيدي على لسان أمين صندوفه علي الطرابيلي، أنه لديه رغبة في حل الأزمة الخاصة بالملعب الذي سيحتضن مباريات المصري بالموسم المقبل .

المصري يتمسك باللعب على بورسعيد

وتمسك المصري باللعب على استاد بورسعيد بالموسم المقبل، مؤكدا أنه حق مشروع ، في ظل الانتهاء من كل الاشتراطات النيابية داخل الإستاد .

وقدم المصري مقترحا لتأمين الفريق الأخضر خارج ملعبة وخاصة فى القاهرة، عن طريق خوض المباريات على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس حتى يكون هناك سهولة في التأمين .

وفي حالة رفض مقترح اللعب على ملعب الدفاع الجوي، سيكون هناك سوى حل واحد فقط وهو الموافقة على اللعب على استاد برج العرب.

وباتت موافقة المصري مرتبطة بتنفيذ شرطين ، الأول أن تكون جميع المباريات طوال الموسم بدون جمهور.

والشرط الثاني للمصري أن يتم وضع ثمانية ملايين جنيه في حساب النادي المصري مع بداية الموسم تكاليف اقامة معسكرات وإنتقالات.

يذكر أن المصري خاض مباريات في الفترة الأخيرة بين ملاعب السويس والاسماعيلية وبرج العرب بسبب قرار حظر لعبه ببورسعيد على خلفية احداث 2012.

وعلى المستوى الرسمي إنتهت بشكل رسمي العقوبة الموقعة على ملعب بورسعيد بعدم استقبال مباريات بعد فاجعة بورسعيد 2012 وسقوط 72 من جماهير الأهلي.