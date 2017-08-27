تشكيل ليفربول أمام أرسنال.. “صلاح” يقود الهجوم

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، ضمن تشكيل فريقه الأساسية، التي تستعد لمواجهة أرسنال، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأنفليد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز عن تشكيل فريقه، وجاء كالاتي:

حراسة المرمى: سيموني مينيوليه

خط الدفاع: جو جوميز- ديان لوفرين- جويل ماتيب- –ألبرتو مورينو.

خط الوسط: جوردان هندرسون- إيمري تشان- جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح- روبيرتو فيرمينو- ساديو ماني.

دكة البدلاء

كاريوس-أليكساندر أرنولد – راجنار كلافن- جون فلانجان- جيمس ميلنر- ماركو جرويتش- ديفوك أوريجي- دومينيك سولانكي.

تلك المباراة هي الثالثة لصلاح، التي شارك فيها أساسيًا، مع الريدز، قبل أن يتوجه إلى الاسكندري، للحاق ببعثة المنتخب، التي تستعد للسفر إلى كمبالا لمواجهة أوغندا يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على الكونغو وغانا.