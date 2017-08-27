رمضان صبحي بديلاً في مواجهة أحمد حجازي بالبريميرليج

يتواجد اللاعب رمضان صبحي على مقاعد بدلاء نادي ستوك سيتي خلال المباراة التي تجمع الفريق مع وست برومتش ألبيون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رمضان صبحي بديلاً أمام وست برومتش

ويلعب نادي ستوك سيتي أمام وست برومتش البيون في الثانية والنصف من عصر اليوم الأحد في إطار ثالث جولات الموسم الجديد من البريميرليج.

ولن يتواجد رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لستوك سيتي، حيث سيكون بديلاً للاعب شوبو موتينج الذي يقود الجبهة اليسرى للفريق خلال المواجهة.

ويتواجد الثلاثي شاكيري، خيسي وموتينج في الخط الهجومي لستوك سيتي، على أن يجلس رمضان صبحي بصحبة بيتر كراوتش، بويان كريكيتس وبيراهينو على مقاعد البدلاء.

أما المصري الآخر أحمد حجازي فيتواجد في التشكيل الأساسي لوست برومتش ألبيون خلال المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه في المبارتين الماضيتين.

ويتواجد ستوك سيتي في المرتبة رقم 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعما نجح في حصد ثلاث نقاط بالفوز في مباراة واحدة فقط من اللقائين الماضيين.

أما وست برومتش فيتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة بعد تحقيقه للانتصار خلال المواجهتين السابقتين من الموسم الجديد للبريميرليج.