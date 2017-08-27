“حجازي” يقود تشكيل بروميتش أمام ستوك سيتي

أعلن توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بورميتش ألبيون، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره ستوك سيتي “المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي”، في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

وتواجد أحمد حجازي، لاعب منتخب مصر والأهلي المعار إلى النادي الإنجليزي، في تشكيل الفريق الذي جاء كالاتي:

ويستعد بورميتش لمواجهة ستوك في مباراة تحمل نكهة “أهلاوية”، حيث سبق للثنائي الدولي أحمد حجازي، ورمضان صبحي، اللعب سويًا ضمن صفوف الأهلي، قبل إعارة الأول لمدة موسم، وبيع الثاني للفريق الإنجليزي، والذي جدد تعاقده لمدة 5 مواسم خلال الأيام القليلة الماضية.

حجازي يشارك للمرة الثالثة على التوالي

انضم حجازي، إلى صفوف بروميتش، بداية من الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وشارك مدافع منتخب مصر مع فريقه في فترة الإعداد للموسم الجديد، وقدم مستويات جيدة، جعلت بوليس المدير الفني يعتمد عليه بشكل اساسي، حيث شارك حجازي من بداية الموسم مع فريقه، وكان صاحب الفضل في فوز فريقه في الجولة الأولى أمام بورنموث بعدما سجل هدفًا من رأسية رائعة، كما شارك في مباراة الجولة الثانية أمام بيرنلي التي فاز بها رفاق حجازي بهدف دون رد.