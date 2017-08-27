الأهلي يواجه المنصورة 4 سبتمبر وديا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وديا نظيره المنصورة، يوم 4 سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات الأحمر للموسم الكروي الجديد.

الأهلي يستعد للترجي بمواجهة المنصورة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم 8 سبتمبر المقبل في افتتاحية مباريات الدوري العام، على أن يواجه الفريق الأول غريمه الترجي التونسي يوم 16 من نفس الشهر، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الجانب الآخر يستعد فريق المنصورة لانطلاق الموسم الجديد بالقسم الثاني يوم 14 من نفس الشهر.

ومن المقرر ان تقام المباراة في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، مكان إقامة المعسكر المغلق لفريق القلعة الحمراء.

وجاءت المباراة باتفاق بين أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للأهلي مع محمد عبدالروؤف المدرب العام للمنصورة.

وفي سياق منفصل سيقوم النادي الأهلي بتطبيق لائحة النظام الجديدة بعد اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العمومية للنادي الخاص بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأثبت محمود طاهر رئيس النادي صحة تمسكه بإجراء الجمعية العمومية للنادي على يومين، ليتم اعتمادا للائحة الجديدة قبل انطلاق انتخابات النادي المقبلة حيث وافق 14391 عضو على اللائحة بينما صوت 526 عضو بالرفض .