محمد ناصف يرفض الانتقال لطلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، تسلمه الاستغناء الخاص محمد ناصف ظهير أيسر الزمالك، تمهيدًا لانضمامه للنادي العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يرسل الاستغناء الخاص بناصف لطلائع الجيش

وفي وقت سابق وافق الزمالك على انتقال ناصف للجيش، دون الحصول على موافقة اللاعب، وذلك بعد نجاح الأبيض في التعاقد مع محمد أشرف “روقة” لاعب وسط الطلائع.

وحصل الظهير الأيسر للزمالك على عروض خلال الفترة الأخيرة من إنبي، والاتحاد السكندري، والمقاصة، وسموحة، وبتروجيت.

ومن جانبه رفض اللاعب الانتقال للجيش خلال الفترة الحالية، خاصة أن الصفقة تمت دون موافقته، في الوقت الذي تلقى فيه عددًا من العروض الأخرى.

وتحسم الساعات القادمة جلسة بين محمد ناصف ومسئولى طلائع الجيش لحسم الصفقة بشكل رسمى مع اللاعب والحصول على توقيعه وتقريب وجهات النظر.

وفي سياق آخر عاد اسم الصربى نيبوشا، المدير الفنى للفيصلى الأردنى، لدائرة المرشحين بقوة لتولى تدريب الفريق، في ظل تعطل المفاوضات مع عدد من المدربين بسبب المطالب المادية المبالغ فيها.