الأشعة تُثبت إصابة لاعب الأهلي بـ”كدمة”

خضع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحوصات الطبية، على هامش مران الفريق الأحمر أمس، بعد الإصابة التي لحقت به خلال التدريبات، قرر بعدها خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، خروج اللاعب من المران.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤمن، إصابته بكدمة في “أنكل الكاحل”.

وغادر مؤمن زكريا، تدريبات الأهلي، التي أقيمت على ملعب التتش مقر النادي بالجزيرة، قبل أن يخضع للفحوصات الطبية.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لتحضيرات الموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقه يوم 8 سبتمبر، بمواجهة طلائع الجيش في الدوري، ثم الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية الإفريقى المقرر إقامتها يوم 16 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

يذكر أن الأهلي يفتقد الدوليين، “سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، أيمن أشرف، أحمد الشيخ، شرف إكرامي”، المنضمين لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهتي أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري في كمبالا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 5 سبتمبر على ملعب برج العرب في الاسكندرية.