اتجاه لاستبعاد لاعب الأهلي من قائمة المنتخب استعدادًا لأوغندا

ساعات قليلة تفصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن السفر إلى كمبالا، استعدادًا لمواجهة أوغندا، يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018.

كان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، قد ضم 30 لاعبًا في قائمته للدخول في معسكر مغلق بالاسكندرية، على أن ينضم الـ15 محترفًا إلى المعسكر اليوم وغدًا، فمن المقرر أن ينضم الثنائي أحمد المحمدي، ومحمد عبد الشافي لمران اليوم، على أن يصل الرباعي محمد صلاح ومحمد النني، وأحمد حجازي، ورمضان صبحي، غدًا بعد خوض الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي.

ويسود اتجاه داخل الجهاز الفني للفراعنة لاستبعاد أيمن اشرف من القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعبًا، خاصة وأن اللاعب لم يحظ بالمشاركة رسميًا مع المنتخب من قبل.، كما خرج علي جبر من حسابات كوبر، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا داخل معسكر المنتخب.

يذكر أن مصر تتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بعد فوزها على منتخبي الكونغو وغانا في الجولتين الأولى والثانية.