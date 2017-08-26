الأهلي يصدر بيان رسمي تعليقا على اللائحة الجديدة

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر بيان رسميا بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي والموافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بالنيابة عن أعضاء جمعيته العمومية بالشكر للسادة مستشاري النيابة الإدارية الذين أشرفوا وأداروا الجمعية الخاصة للنادي الأهلي لاعتماد لائحته الجديدة لنظامه الأساسي.

وأضاف “قد كان الأهلي حريصا منذ البداية على الإشراف القضائي الكامل على جمعيته الخاصة، احتراما للقضاء المصري، واحتكاما لأحكامه وعدالته ونزاهته”.

واستجابت النيابة الإدارية الموقرة لطلب النادي الأهلي بتخصيص قاضٍ لكل صندوقي تصويت يخضعان لإشرافه الكامل والدقيق على مدار اليومين اللذين استغرقتهما هذه الجمعية الخاصة في مدينة نصر والجزيرة يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس 2017، إلى جانب سبعة مستشارين ضمتهم اللجنة القضائية العامة التي أدارت الجمعية الخاصة برئاسة المستشار شريف حشيش.

وتاابع “يود مجلس إدارة النادي الأهلي الإعراب من جديد عن تقديره واحترامه وامتنانه لكل السادة المستشارين الذين أشرفوا على دقة التصويت ونزاهته، حتى إعلان النتيجة الرسمية النهائية بما يليق بوقار وأمانة وشرف السلطة القضائية في مصر التي لا يمكن ولا يجرؤ أحد على التشكيك في أحكامها وقراراتها ونتائجها”.

واختتم البيان “بما يليق أيضا بالنادي الأهلي ومكانته وعراقته، وأعضائه الذين جاءوا وأقروا لائحتهم الجديدة التي أصبحت فور إعلان النتيجة النهائية هي اللائحة الرسمية للنادي الأهلي”.