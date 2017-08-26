مطالب الأهلي المادية تعرقل صفقة حمدي لأودينيزي

يبدو أن مفاوضات النادي الأهلي ونظيره أودينيزي الإيطالي ستستمر فترة طويلة من أجل رحيل أحمد حمدي لاعب الفريق الشاب إلى أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الاختلاف المادي على قيمة الصفقة.
حيث طلب الأهلي مبلغ 350 ألف يورو لإعارة حمدي، وأن يكون البيع النهائي مقابل 2.6 مليون يورو مع نسبة 25% من إعادة البيع.
وعرض أودينيزي 150 ألف يورو للإعارة و700 ألف للبيع النهائي بعد انتهاء الإعارة، لذلك ينتظر جمهور الفريق موقف إدارة الناديين، بعد أن وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على إعارة اللاعب
وجاءت موافقة مجلس إدارة النادي بعد موافقة حسام البدري، المدير الفني للفريق بعدما عقد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالفريق، اليوم السبت، من أجل مناقشة عرض أودينيزي لضم حمدي.
يذكر أن اللاعب، حرص على اصطحاب والده معه، على هامش حضوره تمرين الفريق، من أجل الجلوس مع سيد عبد الحفيظ، ومناقشة العرض، والضغط عليه من أجل الموافقة على رحيل نجله، لاسيما وأنه لم يشارك بصفة مستمرة مع الفريق.