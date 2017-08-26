مطالب الأهلي المادية تعرقل صفقة حمدي لأودينيزي

يبدو أن مفاوضات النادي الأهلي ونظيره أودينيزي الإيطالي ستستمر فترة طويلة من أجل رحيل أحمد حمدي لاعب الفريق الشاب إلى أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الاختلاف المادي على قيمة الصفقة.

حيث طلب الأهلي مبلغ 350 ألف يورو لإعارة حمدي، وأن يكون البيع النهائي مقابل 2.6 مليون يورو مع نسبة 25% من إعادة البيع.