بالفيديو.. سعد سمير يعلق على غياب نجم الزمالك عن المنتخب

علق سعد سمير مدافع الأهلي على غياب على جبر مدافع الزمالك والمنتخب الوطني عن معسكر الفريق قبل مواجهتي منتخب أوغندا ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكد مدافع الأهلي أن عدم تواجد جبر خلال المباراتين المقبلتين خسارة كبيرة للفراعنة خاصة أن اللاعب قدم مستوى كبير خلال بطولة كاس أمم أفريقيا الأخيرة بالجابون والتي حصد فيها الفراعنة لقب وصيف البطولة أمام الكاميرون.

وأوضح اللاعب أن هناك عدد من المدافعين القادرين على الواجد بقوة خلال مشوار التأهل للمونديال وهم أحمد حجازي مدافع وست برمتش الإنجليزي ورامي ربيعة وسعد سمير مدافعي الأهلي بجانب الوافد الجديد محموت عزت مدافع سموحة والذي انضم بدلا من جبر بسبب إصابته التي منعته من التواجد مع المنتخب.

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا، يوم 31 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفراعنة فجر يوم الثلاثاء إلى كمبالا.

بينما سيقام لقاء العودة يوم 5 سبتمبر المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.