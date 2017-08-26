اعتماد لائحة الأهلي قبل الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني

سيقوم النادي الأهلي بتطبيق لائحة النظام الجديدة بعد اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العمومية للنادي الخاص بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأثبت محمود طاهر رئيس النادي صحة تمسكه بإجراء الجمعية العمومية للنادي على يومين، ليتم اعتمادا للائحة الجديدة قبل انطلاق انتخابات النادي المقبلة حيث وافق 14391 عضو على اللائحة بينما صوت 526 عضو بالرفض .

وانطلقت صباح اليوم، السبت، أعمال اليوم الثاني للجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي لإقرار لائحة النظام الأساسي، وذلك في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في فرع مدينة نصر.

واكتمل النصاب القانوني اليوم بحضور 14 ألف و 950 عضو، وكان العدد المحدد من قبل اللجنة الأوليمبية لاكتمال النصاب القانوني هو 12500 صوت.

وعلى صعيد فريق الكرة يستعد الأهلي لمواجهة هامة ومرتقبة يوم 16 من الشهر الجاري، حين يصطدم بالترجي التونسي في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، نحو مواصلة مشواره للتتويج بالبطولة الأفريقية.

ونجح الفريق في التتويج بالثنائية المحلية بعد أن فاز بالدوري الممتاز دون هزيمة وكذلك كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي.