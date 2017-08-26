الأهلي يوافق على احتراف حمدي في أودينيزي

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على إعارة أحمد حمدي لاعب الفريق الشاب إلى أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد حمدي يستعد لارتداء قميص أودينيزي

وتأتي موافقة مجلس إدارة النادي بعد موافقة حسام البدري، المدير الفني للفريق بعدما عقد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالفريق، اليوم السبت، من أجل مناقشة عرض أودينيزي لضم حمدي.

ورصدت إدارة نادي أودينيزي الإيطالي، مبلغ 50 ألف دولار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب أحمد حمدي، لاعب الفريق الأحمر، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يتفق مع النادي الإيطالي لانتقال اللاعب

ورفضت إدارة القلعة الحمراء العرض، بداعي ضئالة القيمة بالنسبة لإمكانيات اللاعب، لكن يتم الآن التفاوض حول قيمة إعارة اللاعب المالية مع النادي الإيطالي.

يذكر أن اللاعب، حرص على اصطحاب والده معه، على هامش حضوره تمرين الفريق، من أجل الجلوس مع سيد عبد الحفيظ، ومناقشة العرض، والضغط عليه من أجل الموافقة على رحيل نجله، لاسيما وأنه لم يشارك بصفة مستمرة مع الفريق.