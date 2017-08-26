طاهر ينجح.. اكتمال نصاب الجمعية العمومية بالأهلي

أعلن قاضي اللجنة القانونية، اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم الخاص بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

ونجح محمود طاهر رئيس النادي في إجراء الجمعية العمومية للنادي على يومين حيث انطلقت صباح اليوم، السبت، أعمال اليوم الثاني للجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي لإقرار لائحة النظام الأساسي، وذلك في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في فرع مدينة نصر.

واكتمل النصاب القانوني اليوم بحضور 14 ألف و 950 عضو، وكان العدد المحدد من قبل اللجنة الأوليمبية لاكتمال النصاب القانوني هو 12500 صوت.

ومن المقرر العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وعلى صعيد فريق الكرة يستعد الأهلي لمواجهة هامة ومرتقبة يوم 16 من الشهر الجاري، حين يصطدم بالترجي التونسي في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، نحو مواصلة مشواره للتتويج بالبطولة الأفريقية.

ونجح الفريق في التتويج بالثنائية المحلية بعد أن فاز بالدوري الممتاز دون هزيمة وكذلك كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي.