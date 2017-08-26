إبراهيم حسن: أساند طاهر لأنه مظلوم وهذا سبب غياب العميد

علق إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي على ظهوره في الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم للتصويت على لائحة النادي.

وصرح حسن خلال تواجده بالجزيرة بأن محمود طاهر رئيس الأهلي يتعرض للضغط من الجمهور، مؤكدا أنه يفضل مساندة الشخصية المظلومة وأن طاهر منح الأهلي الكثير.

وأضاف “سعيد بوجودي في الأهلي وانا عضو قي النادي”.

وحول عدم تواجده في النادي الأحمر، قال ” بسبب ظروف عملنا لا نستطيع أن نتواجد بشكل منتظم.

وتابع ” جئت لأساند الأهلي وأساند محمود طاهر”.

وحول عدم تواجد شقيقه حسام المدير الفني للمصري، أوضح ” لم يأت لأن لديه مباراة ودية وانا جئت في اللحظات الأخيرة وهذ دوري وعندما يحتاجني الأهلي آتي على الفور”.

انطلقت صباح اليوم، السبت، أعمال اليوم الثاني للجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي لإقرار لائحة النظام الأساسي، وذلك في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في فرع مدينة نصر.

وكان اليوم الأول للتصويت في الجمعية العمومية للنادي الأهلي فد انتهى مع حلول السابعة من مساء الجمعة.

وعقب اكتمال النصاب القانوني سيتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة فيما اذا لم تكتمل ستعتبر اللائحة الاسترشادية هى لائحة الأحمر.