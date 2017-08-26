إصابة مؤمن زكريا واللاعب يغادر مران الأهلي

تعرض مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي، لإصابة قوية خلال مران الفريق اليوم السبت، ولم يتمكن من استكمال المران مع زملائه.

وجاءت إصابة اللاعب بسبب كدمة تعرض لها جعلته غير قادر على مواصلة المران حيث قرر خالد محمود طبيب الفريق، عدم استكمال اللاعب للمرن حتى لا تتفاقم الإصابة وعدم تمكنه من خوض المران المقبل.

ويستعد الفريق للدخول في معسكر مغلق يوم السبت، من أجل الاستعدا الجيد للموسم الجديد، حيث سيواجه المارد الأحمر طلائع الجيش في أول مباريات الدوري الممتاز 8 سبتمبر المقبل.

وأنهى الأهلي الموس الماضي متوجا بالثنائية المحلية بعد الفوز ببطولتي الدوري دون هزيمة وكأس مصر على حساب المصري البورسعيدي.

وهناك مواجهة هامة للفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 16 سبتمبر المقبل، قبل أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في مباراة الإياب يوم 23 سبتمبر.

ويسعى الفريق لتخطي عقبة الترجي بطل البطولة العربية من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية ومواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الغائب منذ آخر تتويج به عام 2013.