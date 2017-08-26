غاب النيجيرى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن مران فريقه الجماعى، والمقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان من المقرر أن ينتظم أجايي” في مران فريقه الجماعي، اليوم السبت، إلا أن اللاعب واصل الغياب.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم السبت، فى مدينة السادس من أكتوبر استعدادًا للموسم الكروى الجديد، المقرر أن يستهله الفريق الأحمر بمواجهة أمام طلائع الجيش، يوم 8 سبتمبر.

وسيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة حسام البدري، بعد استمرار غياب اللاعب النيجيري.

الأهلي يبدأ التحضيرات للموسم الكروي الجديد

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق الأحمر استعدادته لمباراة السوبر المحلي أمام المصري البورسعيدي، أملًا في التتويج بالثلاثية بعد حصد بطولتي الدوري وكأس مصر هذا الموسم، ثم بعدها يبدأ الجهاز الفني تحت قيادة حسام البدري، التفكير في مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الاسكندرية.