انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر، استعدادًا لتحضيرات الموسم الكوري الجديد 2017/18.

وغاب اللاعب الملقب بـ”الحاوي”، عن تدريبات فريقه لمدة 10 ايام، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر تحت قيادة حسام البدري، بسبب الإجهاد، حيث فضل مدرب الأهلي إعطاء اللاعب فترة راحة كافية قبل بدء الموسم الجديد.

وخضع الحاوي، لفقرة تدريبية خاصة بالجرى حول الملعب، ومن المقرر ان ينضم سليمان، لمعسكر فريقه المغلق بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا للموسم الكروى الجديد، الذي يستهله الفريق الأحمر بمواجهة يوم 9 سبتمبر أمام طلائع الجيش.

الأهلي يتوج بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم

كان الفريق الأحمر، تمكن من حصد ثنائية الدوري وكأس مصر هذا الموسم، ليتوج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه، بالإضافة إلى استعادة بطولة كأس مصر الغائبة عن الفريق الأحمر منذ 10 سنوات.

ويتبقى للأحمر مواجهة المصري في كأس السوبر، لتضع جماهير القلعة الحمراء آمالها على لاعبي الفريق في حصد السوبر المحلي.