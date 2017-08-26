أزمة المنشطات تعود من جديد بين غالي والنصر

يخشى حسام غالي قائد الأهلي السابق والمنضم مؤخرا لصفوف نادي النصر السعودي، الوقوع في أزمة جديدة بخصوص اختبار المنشطات بعد سحب عينة من اللاعب وانتظار نتيجة العينة.

الاتحاد السعودي يُخضع اللاعبين للكشف عن المنشطات

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أنه في الجولة الثانية من الدوري السعودي وجد الفريق في مباراة النصر والاتفاق، ووقع الاختيار على سعد لكرو وحسام غالي من النصر، وأحمد الكسار وأسامة الخلف من الاتفاق، وفي لقاء الشباب بالقادسية في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، اختير الجزائري محمد بن يطو ومواطنه جمال بلعمري من الشباب ومن القادسية ستالني أوهاويتشي وناديبولا”.

من ناحية أخرى رفضت جماهير النصر، خضوع اللاعب المصري لاختبار المنشطات.

ورحل غالي من قبل عن الفريق السعودي بسبب أزمة المنشطات والتي تم تبرئته منها خلال فترة احترافه الأولى بالفريق قبل أن تظهر الأزمة مجددا قبل خوض اللاعب لأي مباراة مع فريقه.

جديرا بالذكر أن الكابيتانو رحل عن الأهلي وانضم للنصر مقابل 800 ألف دولار لمدة موسم