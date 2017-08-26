مشادة في عمومية الأهلي بطلها مجدي عبد الغني

نشبت مشادة كلامية، مساء اليوم السبت، في اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي، للتصويت على لائحة النظام الأساسي، بين مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهناء حمزة، المذيعة وعضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة السابق.

أزمة في عمومية الأهلي بسبب مجدي عبد الغني

وشنت الأخيرة هجوما على مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود طاهر، ليتصدى لها عبد الغني وينفعل عليها,.

الأمر تطور سريعا ليدخل كل من عبد الغني وهنائ حمزة في مشادة كلامية عنيفة معها.

وعقب المشادة خرج عبد الغني على وسائل الاعلام المتواجدة في النادي ليؤكد أن مجلس الإدارة الحالي قدم كل شيء للأهلي، ونجح في تطوير الفرق الرياضية.

وأشاد عبد الغني بالطفرة التي شهدها قطاع كرة القدم، بجانب الطفرة الإنشائية والخدمية في مقرات النادي.

ولم يكتفى عبد الغني بأزمته مع هناء حمزة ليدخل في مشادات أيضًا مع بعض أعضاء الجمعية العمومية.

وشهد التصويت حضور كل من علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، بجانب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، الذي أكد، في تصريحات صحفية بحضور مراسل “”، أنه جاء من الإسكندرية خصيصا للتصويت على اللائحة، ورفض وصاية اللجنة الأولمبية على الأهلي.