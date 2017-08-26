البلدوزر يعلق على وقعة عمومية الأهلى للتصويت على اللائحه.

علق البلدوزر مجدي عبدالغني اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ومنتخب مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد الكره على وقعة عمومية الأهلى للتصويت على اللائحه.

وقال مجدي خلال تصريحات في تغطيه خاصه لقناة الأهلى أنه قبل الإنتخابات كان النادي ليس على ما هو عليه الآن.

وأوضح مجدي أن مسئولو النادي هم سبب هذا التغير وهم من صنعو النادي فلماذا نحاربهم!؟.

وأشار مجدي عبدالغني لا يجب أن نستفيد من مسئولو النادي ويوجد لنا منصب في الرئاسه لكى نرضى على من في النادي.

وأكد البلوزر يجب نحن من نقوم بإضافة اللايحه للإنتخابات.

وحزر مجدي عبدالغني الجميع قائلاً: “انا عايز حد يتريق عليا بعد ميتذاع الفيديو دا عشان مش هيحصلو كويس “.

جدير بالذكر أن البلدوزر مجدي عبدالغني ساهم في العديد من البطولات في الفوز بالبطولات و كان أشهرها هدفه في مرمي كانون ياوندي الكاميروني في نهائي الكأس الأفريقية عام 1984. و ينفرد مجدي عبد الغني بأنه صاحب الهدف المصري الوحيد في كأس العالم 1990 بإيطاليا والذي سجله في مرمي الفريق الهولندي (بطل أمم أوروبا وقتها ) من ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 .