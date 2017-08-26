الأهلي يسعي للتعاقد مع مهاجم الفتح المغربي

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع مجلس إدارة نادي الفتح المغربي، تمهيداً للحصول على خدمات الإيفواري ليمن دياكيتي، مهاجم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

البدري يطالب الإدارة بالتعاقد مع مهاجم سوبر

طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسئولو القلعة الحمراء، بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر ، يستطيع تعويض رحيل عمرو جمال ، الذي رحل إلي بيدفيست الجنوب إفريقي، نظراً لعدم جاهزية مروان محسن حتى الآن، وعدم قدرة متعب على المشاركة في المباراة أساسياً.

كان الإيفواريدياكيتي، قد نجح في تسجيل هدفين في شباك نادي الزمالك، خلال مواجهتهما في البطولة العربية، التي أقيمت في مصر وتوج بلقبها الترجي التونسي.

الأهلي يعسكر استعدادا للموسم الجديد

ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق، غدا الأحد، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للموسم الجديد والذي ستهل فيه المارد الأحمر مشواره في الدوري بمواجهة طلائع الجيش، يوم 8 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلي مواجهة الترجي التونسي، يوم 15 من الشهر نفسه، ضمن ذهاب الدور ريع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.