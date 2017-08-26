“الغزال” يزين قائمة بيدفيست استعدادا لمواجهة المدينة

شهدت قائمة فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، تواجد النجم الدولي عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلي الفريق الإفريقي لمدة عام، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

بيدفيست سيواجه نظيره فريق المدينة، غدا الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس النخبة.

الأهلي يوافق على إعارة عمرو جمال

وافق مسئولو النادي الأهلي، على إعارة عمرو جمال، مهاجم الفريق الأحمر، إلي صفوف فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، لمدة موسم واحد مقابل 250 ألف دولار، مع وضع بند أحقية الشراء فيما بعد.

البدري كان رافضا لفكرة رحيل عمرو جمال في البداية، إلي أن اللاعب نجح في الضغط عليه من أجل السماح له بالرحيل ، لاسيما وأنه لم يشارك بصفة مستمرة مع الفريق بعد قدوم المغربي وليد أزراو و اقتراب عودة مروان محسن، من الإصابة.

عمرو جمال ينشر صورة له مع زملائه بالفريق

حرص عمرو جمال، على نشر صورة له مع زملائه في الفريق، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” ، استعدادا للسفر إلي مدينة “كيب تاون” لمواجهة فريق المدينة.