حقيقة هروب كهربا من معسكر المنتخب.. تعرف على التفاصيل

نفي محمود فايز، المدرب العام للمنتخب الوطني، هروب محمود عبد المنعم “كهربا“، من معسكر الفراعنة المقام حالياً في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة أوغندا بتصفيات المونديال.

كهربا حضر لزيارة عائلية وعاد إلي السعودية

حضر محمود كهربا، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، إلي القاهرة من أجل زيارة عائلية قصيرة، ومن ثم عاد إلي السعودية للانتظام في معسكر فريقه الإعدادي.

وطلب محمود فايز، المدرب العام للفراعنة، من كهربا أن يتواجد مع المنتخب قبل السفر بوقت كافي، الأمر الذي رفضه لويس سيريا، المدير الفني لاتحاد جدة، بداعي أن المدة القانونية لتواجد أي لاعب مع منتخب بلاده ن تكون قبل المباراة بأربعة أيام بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ومن المقرر أن ينتظم كهربا في معسكر الفراعنة صباح يوم 27 أغسطس أو 28 بحد أقصي على حد قول محمود فايز ، مدرب المنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأوغندي، يوم 31 من أغسطس الجاري ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.