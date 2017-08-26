الحضري عن مواجهة أوغندا: لن تشغلني المشاركة

يري عصام الحضري، حارس منتخبنا الوطني وفريق التعاون السعودي، أن الجميع يجتهد في التدريبات من أجل حراسة عرين الفراعنة في مباراة أوغندا، وليس الأهم من يشارك بل الأهم تحقيق حلم الملايين فغي الصعود لمونديال روسيا.

وأكد الحضري، ” هدفنا هو الفوز على أوغندا في المواجهتين من أجل حسم التأهل، ولم تشغلني المشاركة، مشيراً إلي أنه يبذل قصاري جهده في التدريبات”.

تابع، ” أنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، بالطبع أحترم وجهات نظرهم والأنسب من يدفع به أحمد ناجي، في هذه المباراة”.

ناجي يحفز عصام الحضري قبل المباراة

وفي سياق متصل، حرص أحمد ناجي ، مدرب حراس مرمي الفراعنة، على عقد جلسة خاصة مع الحضري من أجل تحفيزه قبل المباراة الهامة.

وطلب ناجي من الحضري، أن يبذل مزيد من الجهد في التدريبات ، تحسباً للدفع به أساسي في المباراة، نظراً لتألقه في التدريبات.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي، يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، المقرر لها في الصيف المقبل.