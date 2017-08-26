بدء التصويت لليوم الثاني في عمومية الأهلي

انطلقت صباح اليوم، السبت، أعمال اليوم الثاني للجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي لإقرار لائحة النظام الأساسي، وذلك في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في فرع مدينة نصر.

التصويت لليوم الثاني في الجمعية العومية بالأهلي

ومن جانبها اتخذت الإدارة التنفيذية بالنادي كافة ما يلزم من تجهيزات اليوم الثاني لأعمال الجمعية العمومية في الصالة المغطاة بالنادي.

وكان اليوم الأول للتصويت في الجمعية العمومية للنادي الأهلي فد انتهى مع حلول السابعة من مساء الجمعة وقام مسئول المتحدث الإعلامي باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات بتشميع الصناديق ونقلها للمقر الرئيسي بالجزيرة

ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالأهلي مع حضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو.

وعقب اكتمال النصاب القانوني سيتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة فيما اذا لم تكتمل ستعتبر اللائحة الاسترشادية هى لائحة الأحمر.

وعلى صعيد فريق الكرة يستعد الأهلي لمواجهة هامة ومرتقبة يوم 16 من الشهر الجاري، حين يصطدم بالترجي التونسي في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أفريقيا.