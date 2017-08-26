كوبر يوافق على طلب لاعبي المنتخب قبل موقعة أوغندا

يستعد منتخبنا الوطني، لمواجهة نظيره المنتخب الأوغندي، ضمن ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وذلك يوم 31 من شهر أغسطس الجاري.

المباراة ستكون يوم 31 أغسطس الخميس المقبل، الموافق وقفة عيد الأضحي المبارك “عرفات” ، وهناك بعض اللاعبين الذين يحافظون على الصيام في هذا اليوم.

كوبر يمنح اللاعبين حرية الصيام في مباراة أوغندا

منح الأرجنتيني هيكتور كوبر ، المدير الفني للمنتخب المصري، حرية الصيام في مباراة أوغندا، بعدما أطلع على برنامج الغذاء الخاص باللاعبين.

وشدد كوبر على اللاعبين ألا يتسبب الصيام في تراجع المستوي ، نظراً لأرتفاع حرارة الجو في أوغندا ، مشيراً إلي أن الملاعب هناء سيئة للغاية.

المنتخب بغادر إلي أوغندا

يخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير يوم 29 أغسطس الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ومن ثم سيتوجه في نفس اليوم للسفر إلي أوغندا على متن طائرة خاصة، لخوض المباراة الهامة والفاصلة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلي مونديال روسيا 2018.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من مواجهتين.