أعلن الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، على تويتر، صباح اليوم السبت، بعد أختراقه من أحد الهاكرز، عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الملكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة، “تويتر” لأحد أهداف ميسي في شباك ريال مدريد، معلقاً عليه : ” مرحبا ميسي مرحبا ميسي مرحبا ميسي “.

حساب برشلونة يخترق ويعلن عن ضم أنخيل دي ماريا

اخترق أيضا أحد الأشخاص، الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، صباح يوم الأربعاء، على فيس بوك وتويتر، وأعلن عن ضم اللاعب أنخيل دي ماريا ، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يعلن المسؤولون عن الحساب تهكيره.

وكان حساب نادي بورجوس الإسباني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، قد أخترق هو الأخر وتم إعلان انتقال النجم الأرجنتيني ميسي إلي صفوف الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يعلن أيضا مسئولو الحساب عن تهكيره في نفس اليوم.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد برغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل عن صفوف البلوجرانا، عقب انتهاء عقده مع النادي.