البدري يوضح حقيقة التفاوض مع لاعب جنوب أفريقيا

كشف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة التفاوض مع اللاعب “خاما بيليات”، لاعب نادي صن داونز بجنوب أفريقيا.

وأكد البدري، في تصريحات صحفية، على أنه لم يفكر في التعاقد مع خاما بيليات، موضحاً أن سبب عدم التفكير في التعاقد تمسك نادي صان داونز باللاعب، نظراً لمشاركته القوية مع الفريق، بالإضافة إلى المقابل المادي الكبير.

يذكر أنه ترددت بعض الأنباء في الفترة الماضية حول تعاقد الفريق الأحمر مع اللاعب الزمبابوي خاما بيليات.

جدير بالذكر أن اتحاد الكره أصدر بيانا رسميا في وقت سابق كشف من خلاله تفاصيل ما تم في اجتماعه مع الأندية مشيرا إلى “أغلبية الأندية وافقت على اقتراح تواجد 4 أجانب في قوائم الموسم الجديد ” 3في قائمة المباراة الواحدة “.

ويضم المارد الأحمر ثلاثة أجانب هم جونيور أجاي وعلي معلول ووليد أزارو.