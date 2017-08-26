اليوم.. البدري يحسم مصير أحمد حمدي

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالفريق، اليوم السبت، من أجل مناقشة عرض أودينيزي الإيطالي لضم أحمد حمدي.

أودينيزي يرصد 50 ألف دولار من أجل ضم حمدي والإدارة ترفض

رصدت إدارة نادي أودينيزي الإيطالي، مبلغ 50 ألف دولار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب أحمد حمدي، لاعب الفريق الأحمر، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفضت إدارة القلعة الحمراء العرض، بداعي ضئالة القيمة بالنسبة لإمكانيات اللاعب، بالرغم من موافقة البدري على رحيل اللاعب تاركاً الأمر لإدارة النادي.

والد اللاعب يتدخل للضغط على الإدارة

حرص أحمد حمدي، على اصطحاب والده معه، على هامش حضوره تمرين الفريق، من أجل الجلوس مع سيد عبد الحفيظ، ومناقشة العرض، والضغط عليه من أجل الموافقة على رحيل نجله، لاسيما وأنه لم يشارك بصفة مستمرة مع الفريق.

وفي سياق متصل يدرس حسام البدري، العرض الإيطالي جيداً قبل اتخاذ قرار رحيل اللاعب أو الاستمرار مع الفريق الموسم الجديد.