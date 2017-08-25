“الوعود” سلاح مرتضي منصور في الجمعية العمومية

أسدل الستار على الجمعية العمومية، لنادي الزمالك، والتي اجتمعت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة السابعة مساءاً.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية، أكتمال النصاب القانوني وموافقة 7455 عضو على اللائحة الأساسية التي أقرها مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور.

ووعد المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعضاء وجماهير القلعة البيضاء، بـ 5 أشياء سيفعلها في حالة فوزه بالانتخابات المقبلة للنادي.

مرتضي منصور يعد أعضاء وجماهير الزمالك بالتطوير

أكد مرتضي منصور، أنه سينشئ ستاد خاص للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في مدينة السادس من أكتوبر ، في أقل من عام، بالإضافة إلي إنشاء مستشفي خاصة باللاعبين والفرق الرياضية أيضا.

كما وعد رئيس النادي، الأعضاء بإنشاء فرع أخر للنادي بمدينة الشيخ زايد في 6 أكتوبر، خلال عام أيضا، بالإضافة إلي إنشاء نادي نهري، كما أنه قام بشطب أحمد سليمان عضو المجلس السابق.

ومن المقرر أن يتم فرز الصناديق ، تمهيداً للإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة.