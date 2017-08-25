سليمان لـ “مرتضي منصور”: هذا هو حجمك الطبيعي

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادي بميت عقبة.

وقال سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، ” يوم بعد يوم .. يضرب أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك المثل والقدوة في مدى قدرتهم على تحمل المسئولية أمام كل ما يدور في ناديهم العظيم .

وأضاف” ما حدث اليوم في الجمعية العمومية المخصصة لاعتماد اللائحة الجديدة هو انتصار حقيقي لأعضاء الزمالك الذين أعلنوا رفضهم للصوت العالي وتوجيه الاتهامات بالباطل لرموز النادي لأنهم أصبحوا على يقين تام بأن هذا الزمالك انتهى بلا رجعة .

وتابع ، ” أتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعتهم للجمعية العمومية التي كانت مخصصة لاعتماد لائحة تم تفصيلها لأهداف بعيده كل البعد عن مصلحة النادي .. والأرقام التي تم الاعلان عنها – بعيدا عن التشكيك فيها ، هي أرقام تؤكد هذا المعني وتضع الجميع أمام حجمهم الحقيقي.

وأردف، ” بعد أن كان يتغنى رئيس الزمالك ليل نهار بأن هناك 40 ألف عضو سيحضرون للجمعية العمومية، ها هي تكتمل بفارق 139 صوت فقط ، فهذا هو الحجم الحقيقي لرئيس الزمالك، الذي يملك كل السطات في النادي .. هذا هو الحجم الحقيقي للجمعية العمومية التي تحدى بها رئيس الزمالك العالم كله وراهن على حضور ما لا يقل عن 40 ألف عضو.



وأستطرد، ” أنا لن أتحدث عن ما حدث في الجمعية بخصوص التصويت الاجباري أو الترتيبات التي سبقت الجمعية أو أثناء اقامتها لأن العدد الذي حضر الجمعية هو أكبر رد على كل الجهود التي ذهبت في الهواء أدراج الرياح لإثبات بأن 90 % من الجمعية العمومية تقف مع رئيس الزمالك .



وأختتم قائلًا، ” أشفق من كل قلبي على ما يدور في داخل الذين أصيبوا بالصدمة اليوم من لطمة الجمعية العمومية وأؤكد لهم بأن هذا هو حجمكم الحقيقي .. والنهاية قريبة إن شاء الله في الانتخابات المقبلة .