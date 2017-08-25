شيكابالا لجمهور الزمالك: “عشت بينكم أجمل لحظات حياتي “

حرص محمود عبد الرازق “شيكابالا” ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلي صفوف نادي الرائد السعودي، على توجيه رساله لجماهير القلعة البيضاء.

شيكابالا يمدح في جمهور الزمالك

ونشر شيكابالا عبر حسايه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، صورة له معلقاً عليها : “جمهور الزمالك العظيم ، كنتم ولازتم أصحاب الفضل الأول والأخير بعد الله في ما وصلت له، عشت بينكم أجمل لحظات حياتي، وقميص الزمالك لم يكن ثوباً أرتديته بل جزء منى لن أخلعه أبداً.

وأضاف ، ” يعلم الله وحده ما تعرضت له من ضغوطات في الفترة الماضية، لكنني تعودت أن الصمت دائماً أبلغ من الكلام، وكان تركيزي فقط على محاولة إسعادكم كما كان هدفي دائما وخدمة النادي الذي أحببته ولا أعرف غيره ، فأنا لست لاعبا بل محباً وعاشقاً بالدرجة الأولي.

وأختتم قائلًا : “جمهور الزمالك العظيم .. هذا ليس وداعاً.. سنلتقي مرة أخرى إن شاء الله”.

يذكر أن شيكابالا قد رحل عن الزمالك، وانضم إلي صفوف نادي الرائد السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل 100 ألف دولار.