رئيس الزمالك يواصل هجومه على أحمد سليمان ويمنع هذا الشخص من الدخول

واصل المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.

وقال منصور، خلال تصريحات صحفية، ” أول مرة أشوف مرشح يخاف يدخل النادي، أحمد سليمان لم يأتي لحضور الجمعية العمومية اليوم، بالطبع هو خائف”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، ” أحمد سليمان خائف يدخل النادي، طب إزاي هيبقي رئيسة؟”.

مرتضي منصور يهاجم الغندور

وفي سياق متصل، هاجم المستشار مرتضي منصور خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق، قائلًا: ” مش هتدخل النادي تاني يا غندور، أنت ليك مصالح شخصية ومش بتحب النادي”.

كان نادي الزمالك قد أعلن اكتمال الجمعية العمومية بحضور 10 ألاف عضو، ،و التي صوتوا على اللائحة الأساسية التي أقرها المجلس ، استعدادا للعمل بها خلال الانتخابات المقبلة للنادي.

واحتفل مرتضي منصور، مع أعضاء الجمعية العمومية باكتمال العدد المطلوب، ونجاحهم في العمل باللائحة الخاصة بالنادي ورفض اللائخة الاسترشادية، التي أقرتها اللجنة الأوليمبية المصرية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المشرفة ، بفرز الأصوات خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيداً لإعلان النتيجة رسمياً.