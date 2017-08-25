مدير المنتخب: لا توجد أزمة في معسكر برج العرب

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن الجميع في معسكر الفراعنة مستعد للمواجهة الحاسمة، أمام المنتخب الأوغندي، لتحقيق حلم الملايين.

وأضاف لهيطة خلال تصريحات تلفزيونية، ” دخلنا في ثالث يوم من المعسكر المغلق للفريق، وكل شئ يسير طبيعي، ولا توجد أزمات داخل صفوف المنتخب”.

لهيطة يكشف سبب تأخر المحترفين

قال إيهاب لهيطة، إن سبب تأخر اللاعبين المحترفين، هو ارتباطهم بأنديتهم الأوروبية، ومن المقرر أن ينضمه للمعسكر يومي 27 و28 من شهر أغسطس الجاري، على ان يشاركو في مران واحد فقط مع باقي زمائلهم قبل التوجه إلي أوغندا لمواجهة المنتخب الأوغندي.

المنتخب يطير إلي أوغندا

يختتم المنتخب الأول تدريباته الجماعية، يوم 28 على أن تغادر بعثة المنتخب الإسكندرية فجر يوم 29 ، في طريقها إلي أوغندا، لخوض المباراة الفاصلة والحاسمة بمشوار مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أنه في حالة فوز المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي ذهاباً وإياباً ، سيتأهل إلي المونديال دون الدخول في حسابات ، لاسيما وأنه سيتصدر مجموعته بـ 12 نقطة .