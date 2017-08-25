قاد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق المسائي، الذي إنطلق في الرابعة والنصف مساءاً ، على ملعب مختار التش بالجزيرة.

كان البدري قد تغيب عن قيادة الفريق في اليومين الماضيين ، لأسباب عائبية، وأناب عنه أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، خلال الفترة السابقة.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية، أمس الأول، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد التتويج بكأس مصر على حساب المصري البورسعيدي.

الأهلي يستعد للدخول في معسكر مغلق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للدخول في معسكر مغلق، غدا السبت، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الحصول على الموافقة بإقامة المعسكر على ملاعب المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر غدا ، ويستمر 10 أيام لينتهي يوم 4 سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز، الموسم الجديد، ومن ثم مواجهة الترجي التونسي ، منتصف الشهر نفسه، ضمن منافسات ذهاب الدور ريع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.