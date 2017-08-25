أكد رضا عبد العال، نجم النادي الأهلي والزمالك سابقا، أن المنتخب الوطني في أشد الحاجة لصانع ألعاب مثل صالح جمعة.

وأضاف عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية، ” خرجت في وقت سابق وأكدت أن صالح جمعة مظلوم ولابد من انضمامه إلي المنتخب الوطني، وقتها الناس هاجمتني، بداعي أنه احتياطي مع الأهلي”.

وتابع نجم الأهلي السابق، ” الآن بعد انضمام صالح إلي المنتخب، لا أسمع صوتا لأحد، المنتخب يفتقد للاعب المهاري اللي يقدر يخلصلك المباراة”.

رضا عبد العال يهاجم كوبر

وأوضح، ” كان يجب على مسئولو اتحاد الكرة عقب الفشل بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية في الجابون، توجيه الشكر لكوبر ومعاونيه، لأنه سيكون سببا في فشلنا في الصعود إلي كأس العالم بهذه الطريقة”.

وأردف، ” البعض يشيد بالمنتخب لتأهله إلي نهائي إفريقيا، هذا ليس إنجاز المنتخب المصري بطل إفريقيا ثلاث سنوات متتالية، وكوبر لم يحقق إنجاز للكرة المصرية، واتعجب كثيراً من استمراره”.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره أوغندا، يوم 31 من أغسطس الجاري ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.