علق المهندس محمود طاهر، رئس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، بشأن بطلان الجمعية العمومية للنادي.

اللجنة الأوليمبية ترفض إقامة الجمعية العمومية على يومان

رفضت اللجنة الأوليمبية المصرية، طلب الأهلي بشأن إقامة الجمعية العمومية للنادي على يومين مقسمين على فرع النادي بمدينة نصر لأول يوم و فرع الجزيرة لثاني يوم.

وعلى الرغم من رفض اللجنة هذا الأمر، إلا أن إدارة الأهلي عاندت مع مسئولو اللجنة الأوليمبية، وقرروا إقامة الجمعية العمومية على يومان في مقري النادي بالجزيرة و مدينة نصر.

طاهر يوجه رسالة شديدة اللهجة

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي لم يكن ضد الدولية، مشيراً إلي أننا عندما وضعنا اللائحة الخاصة بنا ، جاء عن طريق لجنة قانونية برئاسة المحامي رجائي عطية.

وأضاف، ” نحن نتخذ الخطوات التي تتوافق مع حجم وقسمة النادي الأهلي، ولم نتعنت ضد أي مسئول في الدولة”.

وشهد النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، إقبال شديد من أعضاء الجمعية العمومية، من أجل التصويت على اللائحة التي أقرها المجلس.